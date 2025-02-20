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Одна страна сократила вдвое поставки вина в Россию

Грузия сократила в два раза поставки вина в Россию
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barmalini/Shutterstock/FOTODOM

Экспорт вина из Грузии в Россию в январе 2025 года составил 2,5 тыс. тонн, что вдвое меньше относительно аналогичного месяца годом ранее, когда объем поставок составлял 5 тысяч тонн, сообщила пресс-служба Национальной службы статистики Грузии.

За отчетный период Грузия поставила вина в Россию на $6,9 млн, что в 1,9 раза меньше, чем в январе 2024 года ($13,3 млн).

В то же время Грузия нарастила объем поставок ы Россию минеральной и газированной воды без содержания сахара. Тбилиси получил за экспорт этой категории товаров от Москвы $6,7 млн за 12,4 тыс. тонн в январе 2025 года. Годом ранее показатели составляли $4,8 млн за 9,1 тыс. тонн продукции.

В первой половине февраля доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что в среднем россиянин в 2025 году тратит на алкоголь 17 417 рублей в год. По словам экономиста, если отказаться от алкоголя, сэкономленную сумму разместить на банковском вкладе (ставки доходят до 21,5% годовых, есть несколько предложений под 25%. — «Газета.Ru») и получать проценты, можно таким образом погасить часть кредита или позволить себе небольшой отпуск.

Ранее стало известно, при каких условиях красное вино полезно для сердца.

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