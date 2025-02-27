Россияне стали реже покупать красную икру

ТАСС: красная икра в России подешевела с декабря, но подорожала за год

Натуральная красная икра в России подешевела с декабря 2024 года, но выросла в цене в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс».

Отмечается, что средняя цена за 1 кг этого продукта составила 8985 рублей, что больше на 29% по сравнению с 2024 годом, но на 10% ниже, чем в декабре. При этом число покупок снизилось за год на 15%.

Натуральную красную икру чаще всего приобретают в объемах 250–300 г, поэтому средний чек покупки сейчас находится на уровне 2960 рублей. Цена за упаковку имитированной красной икры составляет 511 рублей (на 13% выше прошлого года, на 2% выше, чем в декабре). Число покупок выросло за год на 8%.

Розничные цены на красную икру достигли максимума под Новый год, но потом снизились. Тому способствует, в том числе, сокращение спроса, большой запас товара на складах и снижение оптовых цен, отметили аналитики.

В начале февраля директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Станислав Скуйбеда рассказал «Газете.Ru», что если красная икра продолжит дорожать, то в 2025 году она может исчезнуть с полок или стать недоступной для большинства российских семей.

Ранее россиян предупредили о росте цен на рыбу, икру и консервы.