Названы признаки поддельных продуктов на полках магазинов

Для определения, является ли продукт контрафактным, нужно внимательно осмотреть упаковку, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение директора фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григория Балагурова.

По словам Балагурова, прежде всего необходимо убедиться, что упаковка товара не повреждена. Затем следует обратить внимание на качество печати: логотипы должны быть четкими и без размытости, шрифты и текст — соответствовать оригинальному стилю бренда.

Как подчеркнул эксперт, если надписи кажутся тусклыми — лучше отказаться от приобретения такого товара. Также, если провести по надписям пальцем, и на упаковке останутся следы чернил — то практически со 100-процентной вероятностью это контрафакт.

Накануне издание «Известия» со ссылкой на сообщение Общественного совета при Роспотребнадзоре написало, что 14 российских производителей молочной продукции выдавали за натуральное масло и творог фальсификат с растительными жирами, стеринами и запрещенной трансглютаминазой, которых в продуктах быть не должно.

Ранее россиянин показал прогнившие наггетсы от «Мираторга.