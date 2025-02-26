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Россиянин показал прогнившие наггетсы от «Мираторга»

Shot Проверка: в Москве мужчина купил гнилые наггетсы от Мираторга
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Depositphotos

В Москве мужчина купил гнилые наггетсы от российского агропромышленного бренда «Мираторг», написал Telegram-канал «Shot Проверка».

По словам россиянина, продукт он купил в фирменном магазине на Рублевском шоссе. Мужчина утверждает, что дата изготовления и срок годности были в порядке, а цельность упаковки не нарушена. Однако когда он вскрыл упаковку дома, то обнаружил, что внутри все покрылось черными пятнами.

Shot пишет, что компания в курсе ситуации и обещала вернуть покупателю потраченные деньги.

Во второй половине февраля издание «Известия» со ссылкой на сообщение Общественного совета при Роспотребнадзоре написало, что 14 российских производителей молочной продукции выдавали за натуральное масло и творог фальсификат с растительными жирами, стеринами и запрещенной трансглютаминазой, которых в продуктах быть не должно.

Речь шла о таких компаниях, как АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром». Некачественная продукция продавалась в популярных торговых сетях, в частности, в магазинах «Дикси», «Магнит» и «Светофор».

Ранее стало известно, что в России вырос объем подделок одного вида продукции.

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