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Декан ВШЭ сообщил, что в марте пенсия будет меньше, чем в феврале

Декан Виноградов: некоторые пенсионеры в марте получат пенсию меньшего размера
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Часть россиян получит в марте пенсию меньше, чем в феврале, из-за прошедшей в начале года индексации. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов, передает РИА Новости.

Январские пенсии у большинства граждан были проиндексированы на 7,3%, но инфляция оказалась выше (9,5%), поэтому в феврале прошла дополнительная индексация до реального уровня инфляции, отметил профессор.

«За февраль пенсия пришла не только увеличенная на 9,5%, но и с доплатой недополученных в январе 2,2%. В марте такой доплаты не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше», — пояснил Виноградов.

При этом в следующем месяце военные пенсии будут дополнительно увеличены на 4,4%. Прибавка в каждом конкретном случае будет зависеть от звания, должности, выслуги лет и прочих факторов, добавил он.

26 февраля кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россияне совершают три ошибки при планировании пенсии.

Первая ошибка заключается в неофициальной работе, вторая — отказ от формирования личных накоплений для финансового обеспечения себя в старости, а третья предполагает ложную оценку своей продолжительности жизни.

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