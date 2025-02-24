Россиянам рассказали, зачем нужен большой страховой стаж

Россияне со страховым стажем (формируется из страховых взносов работодателя в пенсионную систему, если человек трудоустроен официально) в 42 года могут выйти на пенсию на два года раньше. Для россиянок этот срок составляет 37 лет, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Страховой стаж в формуле расчета страховой пенсии не представлен. Но если, например, у мужчины 42 года страхового стажа, то на пенсию можно выйти на два года раньше, но не ранее, чем в 60 лет. Аналогичное правило применяется к женщинам, но, начиная со страхового стажа в 37 лет и не ранее, чем в 55 лет. При средней заработной плате — на 2025 год прогнозируется в 99 952 рубля — получается, что за 37 лет страхового стажа у женщин страховая пенсия составит 32 340,33 рубля, а у мужчин за 42 года страхового стажа — 35 506,91 рубля. Соответственно, выход на два года раньше, благодаря большому страховому стажу, позволит женщинам дополнительно получить 77 6167,92 рубля, а мужчинам — 852 149,04 рубля», — отметил Балынин.

Он уточнил, что расчеты выполнены с учетом актуальной стоимости пенсионного балла в 145,69 рубля и фиксированной выплаты к пенсии в размере 8907,70 рубля по состоянию на февраль 2025 года.

По словам Балынина, при более позднем обращении за назначением страховой пенсии есть возможность увеличить ее размер более чем в два раза — например, при набранных 228 пенсионных баллах (их можно набрать при страховом стаже в 35 лет с заработной платой в 150 тысяч рублей) в актуальных расчетах будет назначена страховая пенсия в 42 125,02 рубля. Если отложить выход на три года, размер страховой пенсии увеличится до 51 789,64 рубля (+23%), на пять лет – до 60 279,59 рубля (+43%), на семь лет — до 71 872,30 рубля (рост в 1,71 раза), на 10 лет — до 95 859,43 рубля (увеличение в 2,28 раза).

С 2025 года россияне могут выйти на пенсию по старости, если заработали 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. В 2026 году россиянкам должно быть 59 лет, а россиянам — 64 года, с 2028 года — 60 лет и 65 лет соответственно. В январе 2025 года средняя пенсия россиян составила 24 тыс. рублей.

Ранее был назван минимальный размер пенсии для самозанятых.