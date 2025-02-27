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Инвестор предрек резкий рост вывода денег за рубеж россиянами

Инвестор Ходченков: вывод денег за рубеж россиянами к 2026 году вырастет на 42%
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут вывести за рубеж более $40 млрд к 2026 году (+42% к показателям 2024 года). Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестор, основатель инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.

«Если ситуация не изменится, к 2026 году этот показатель может превысить $40 млрд. Он подчеркнул, что основные причины оттока высокие налоги, дорогие кредиты и нестабильные условия для бизнеса. Высокие налоги — стимул увести капитал туда, где его не обложат такими ставками. Высокий налог не решает проблему – он ее создает. Кредиты в Дубае и Кипре доступны под 5-7%, тогда как в России — 30%. Власти должны создать условия, при которых бизнесу просто невыгодно уходить», — добавил Ходченков.

По его словам, россияне перестанут выводить капитал из страны, если налоговая система будет предсказуемой —
без постоянного роста сборов, а кредиты станут доступными. По мнению Ходченкова, проблему оттока капитала не решить только путем запретов.

В первом квартале 2024 года россияне вывели за рубеж $28 млрд, во втором квартале показатель снизился до $18 млрд. В 2023 году показатель был на уровне около $30 млрд.

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