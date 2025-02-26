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Индекс Мосбиржи упал после слов Лаврова

Индекс Мосбиржи упал после слов Лаврова о линии соприкосновения
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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о невозможности прекращения боевых действий на Украине спровоцировало резкое падение российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи в ходе торгов опускался ниже 3262 пунктов, потеряв более 100 пунктов, но к закрытию частично восстановился до 3280, пишет «Лента.ру».

Лавров заявил, что остановка конфликта невозможна из-за включения Херсона, Запорожья и других регионов в состав РФ по Конституции.

«Эти территории — неотъемлемая часть России, их статус не обсуждается», — подчеркнул министр.

Также Лавров отметил, что вопрос о судьбе замороженных российских активов не уйдет из повестки диалога по Украине. Как отметил российский министр иностранных дел, Европейский союз (ЕС) продолжает «науськивать» Киев на продолжение боевых действий.

Ранее Лавров задал французам неудобный вопрос после слов Макрона об активах России.

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