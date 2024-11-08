Экономист объяснил необходимость создания единой валюты БРИКС

Создание единой валюты стран БРИКС и общей товарной биржи с большими ликвидными резервами позволит обеспечить стабильные и прозрачные условия ценообразования. Особенно с учетом того, что после отбирания у России валютных активов страны копят резервы в других ценностях, объяснил Tsargrad.tv академик РАН Сергей Глазьев.

В качестве примера эксперт привел Китай, который после того, как у России отняли валютные активы, стал копить материально-вещественные ценности в качестве своих резервов вместо увеличения государственных сбережений в западных валютах. В том числе это золото, зерно, металлы. Если будет создана единая валюта БРИКС, это пойдет на пользу всем, подчеркнул Глазьев.

«Хочешь — работай в этой валюте, не хочешь — не работай. Но она реально была бы обеспечена. Поэтому она бы выигрывала конкуренцию с западными валютами, которые стали очень рискованными, токсичными и волатильными», — пояснил он.

Однако, по мнению экономиста, проект единой валюты БРИКС не развивается из-за того, что соответствующие указания «саботируют» Центробанк и Минфин.

Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что на сегодняшний день вопрос создания новой единой валюты стран — членов БРИКС пока не лежит на повестке дня. По его словам, большая потребность сегодня есть в создании альтернативной финансовой-расчетной платежной системы, в которой страны могли использовать свои нацвалюты, в том числе цифровые финансовые активы.

Ранее создание платежной системы БРИКС назвали жизненной необходимостью.