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Жители пожаловались на «разваливающийся на части» элитный ЖК в Москве

SHOT: премиальный московский ЖК «Алые паруса» разваливается на части
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Агентство «Москва»

Элитный ЖК «Алые паруса» в районе Щукино в Москве стал разваливаться на части, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на сообщения местных жителей.

По словам собеседников канала, фасады зданий в их дорогостоящем и премиальном ЖК обшарпаны, а куски стройматериалов валятся с домов и падают на людей и машины.

При этом, как пожаловались жильцы, управляющая компания отрицает существование многочисленных обращений о ненадлежащем оказании услуг. К тому же жильцам приходят счета за коммунальные услуги, где сумма посчитана по двойному тарифу. При этом счетчики и трубы в квартирах покрываются слоями ржавчины, плесени и извести, поскольку «из стен течет» вода.

Как уточняет канал, стоимость квартиры в этом жилом комплексе начинается от 33 млн рублей и может доходить до 140 млн рублей.

3 февраля сообщалось, что в столичном ЖК «Алые паруса» произошел взрыв. Предварительно, целью покушения был основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.

Ранее в российском регионе пожаловались на дождь в квартирах и свисающие с козырьков ледяные глыбы.

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