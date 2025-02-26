В сети появился предварительный текст сделки Украины и США по недрам

Mash: появился предварительный текст сделки по недрам между США и Украиной

Украинские СМИ публикуют предварительный текст сделки по недрам между Украиной и Соединенными Штатами, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, США и Украина должны подписать соглашение 26 февраля.

«США инвестируют и получают прибыль, Украина — тоже. В каких пропорциях — решает США. Гарантий безопасности нет, как и обязательств защищать будущие месторождения, НПЗ и так далее. Есть лишь договорённость «попытаться определить шаги для намерений», — говорится в сообщении.

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