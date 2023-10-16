Эксперт назвал главную причину дефицита кадров в России

В России наблюдается кризис кадров. Во многом это связано с демографической ямой – каждый год на рынок труда выходит на 100 тыс. молодых людей меньше, чем годом ранее, рассказал в интервью НСН основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Наибольший спрос по-прежнему наблюдается в строительной и медицинской сферах, отметил эксперт. «Не хватает всегда одних и тех же, и это не космические геологи, – подчеркнул Захаров. – Это водители, медсестры, продавцы, строители, и так будет всегда».

Высокой остается потребность в курьерах, так как ковид послужил толчком развития сферы услуг и доставки, добавил специалист. По его словам, в этой сфере можно зарабатывать больше, чем в производстве, что вызывает еще одну проблему – так как курьер зарабатывает больше, работники не идут в производство.

Основной причиной кадрового голода Захаров назвал демографическую яму. Также негативно сказались последствия пандемии коронавируса, считает эксперт. Потери рынка труда на фоне этой ситуации он оценил в миллион человек.

«Спецоперация – это еще минус два миллиона человек с рынка труда. Это контрактники, мобилизованные и куда-то отъехавшие», – добавил Захаров.

При этом есть массовые профессии, в которых специалистов на сегодня хватает. В качестве примера таких специальностей эксперт назвал журналистов и директоров.

Напомним, по прогнозу Минтруда пик дефицита кадров в России придется на 2026-27 годы. По данным ведомства, нехватка достигнет около 360-400 тыс. сотрудников, а к 2030 году снизится до 220 тыс. работников.

Ранее сообщалось о дефиците кадров в МВД, который, по прогнозу, со временем может усугубиться.