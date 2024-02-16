В Минтруде РФ оценили рост реальных зарплат в стране

Реальные заработные платы жителей РФ увеличились на 33,2% за последние шесть лет. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков, передает ТАСС.

В пятницу, 16 февраля, глава профильного ведомства принял участие в Форуме национальных достижений «Кадровая политика для современного рынка труда». Мероприятие состоялось в рамках Международной выставки-форума «Россия», которая проходит на ВДНХ.

«В целом за минувшие шесть лет зарплаты в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, выросли на треть», — сказал Котяков.

При этом министр продемонстрировал презентацию, по данным которой заработные платы выросли на 33,2%. В то же время глава ведомства уточнил, что за 11 месяцев 2023 года этот показатель составил 7,6%.

15 февраля заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин высказался в поддержку законопроекта, который предполагает отмену НДФЛ для граждан с ежемесячным доходом менее 30 тыс. рублей. Вместе с тем парламентарий предложил ввести прогрессивную шкалу налогообложения для так называемых «супердоходов» богатых людей.

Ранее россиянам рассказали о разнице в зарплатах при работе в офисе и на «удаленке».