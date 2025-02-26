Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сбере рассказали об огромной сумме сбережений россиян на банковских счетах

Сбер: россияне могут купить всю строящуюся недвижимость в РФ на доход от вкладов
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Граждане России могут скупить всю строящуюся и невыкупленную недвижимость в стране на доход от процентов по вкладам, рассказал старший управляющий директор и руководитель центра финансовой аналитики Сбера Михаил Матовников. Его цитирует РБК.

«Есть следующая цифра, что весь объем непроданного строящегося жилья в России можно купить за процентный доход по вкладам населения за один год. Не надо тратить вклады, достаточно потратить только проценты», — рассказал финансист.

Он уточнил, что такие вычисления актуальны только при текущей монетарной политике и высоких процентных ставках.

Согласно прогнозу кандидата экономических наук, доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, россияне получат 10 трлн рублей в виде процентов по вкладам в 2025 году. Он также рассказал, что объем средств, размещенных на вкладах физических лиц, за 10 месяцев 2024 года увеличился на 7,5 трлн рублей. На 1 ноября 2024-го он составил 52,6 трлн рублей, а за октябрь прирост объема в денежном выражении был свыше 830 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России число кредитов, выданных на покупку автомобиля в январе, снизилось на 42,7%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами