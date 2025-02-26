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Арендаторы потеряли интерес к одному виду жилья в Москве

«Intermark Аренда»: спрос на аренду элитного жилья в Москве снизился на 46%
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Количество сделок на рынке аренды элитного жилья в Москве в январе снизилось на 46% по сравнению с декабрем, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные агентства «Intermark Аренда».

Отмечается, что за весь прошлый год интерес арендаторов к такому типу жилья снизился на 4%. В то же время на рынке произошло значительное увеличение объема предложения элитного жилья для сдачи в аренду — впервые с 2022 года. В январе показатель вырос на 12% и почти вышел на уровень 2024 года. Эксперты назвали охлаждение спроса на дорогое съемное жилье в январе стандартной практикой.

На прошлой неделе в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда сообщили, что по итогам января 2025 года в Москве средняя цена аренды студий составила 73 тыс. рублей (-1% за месяц).

Медианная стоимость съемных «однушек» достигла 68 тыс. рублей (-3,4% за месяц), двухкомнатных квартир — 95 тыс. рублей (-3,4% за месяц,), трехкомнатных квартир — 150 тыс. рублей (-0,2% за месяц).

Ранее стало известно, что будет с ценами на аренду жилья в Москве.

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