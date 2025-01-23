Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что будет с ценами на аренду жилья в Москве

Специалист Потапов: аренда жилья в Москве существенно не подорожает
close
Pexels

В Москве не ожидается существенного роста цен на аренду жилья, этому будет способствовать охлаждение экономики и снижение зарплатных предложений у основной аудитории столичного рынка аренды. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Потапов.

«Рост ставок мы увидим, но я думаю, что он не превысит в этом году 12–15% в рамках этого сезонного пика», — уточнил Потапов.

По его словам, ажиотажа на рынке аренды в 2025 году не будет. Специалисты отмечают, что с начала года стоимость аренды квартир в Москве снизилась примерно на 10%. Лидером по этому показателю стал Мещанский район — там аренда подешевела на 12,2%.

Нижняя ценовая планка аренды опустилась в январе с 40 до 37 тыс. рублей в месяц. Риелторы считают, что это произошло из-за того, что в конце 2024 года цены стали слишком высокими. По их словам, теперь рынок сбалансировался.

В пресс-службе сервиса Яндекс Аренда по запросу «Газеты.Ru» до этого сообщили, что в первой декаде января 2025 года средняя цена аренды всех типов квартир в России составила 36 тыс. рублей (+17,5% за год, но -1,6% к декабрю). Медианная ставка долгосрочной аренды студий в миллионниках составила 31 тыс. рублей, однокомнатных квартир — 32 тыс. рублей, двухкомнатных — 41 тыс. рублей и трехкомнатных — 57 тыс. рублей.

Ранее в России назвали 2025-й «годом арендного жилья».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами