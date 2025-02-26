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Мировой долг достиг рекордного уровня

IIF: мировой долг достиг рекордных $318 трлн в 2024 году
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

По итогам 2024 года глобальный долг достиг рекордной отметки в $318 трлн, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Института международных финансов (IIF).

За прошедший год уровень мировой задолженности вырос на $7 трлн, уточнили эксперты. Как ожидают аналитики, в 2025 году объем государственных заимствований останется по-прежнему высоким. Но в перспективе ожидается замедление роста этого показателя.

В основном мировой долг составляют заимствования со стороны США, Франции, Китая, Индии и Бразилии.

На прошлой неделе Счетная палата США спрогнозировала, что госдолг страны в случае сохранения текущих тенденций по доходам и тратам вырастет быстрее экономики страны, что к 2050 году приведет к показателю, превышающему ВВП страны на 200%.

В конце декабря агентство РИА Новости подсчитало, что государственный долг США в 2024 году вырос на сумму, в восемь раз превышающую суверенную задолженность России. Уточнялось, что задолженность Соединенных Штатов на тот момент составляла $36,2 трлн. За год эта сумма резко выросла на 7% — 2,37 триллиона долларов. В то же время весь госдолг России на начало декабря составлял около $286,3 млрд.

Ранее стало известно, что США грозит дефолт из-за госдолга.

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