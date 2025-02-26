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Новосибирский предприниматель приобрел принадлежавшую Volkswagen компанию

Банкир из Новосибирска Игорь Ким приобрел принадлежавшую Volkswagen компанию
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Global Look Press

Новосибирский банкир Игорь Ким приобрел ранее принадлежавшую автоконцерну Volkswagen ООО «Фольксваген Банк РУС». Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что Ким владеет 45% компании, остальная часть принадлежит ООО «Экспомобилити». Им, в свою очередь, владеет АО «ЦК», принадлежащее Киму. Компания зарегистрирована в Новосибирске, основной вид ее деятельности — аренда и лизинг легковых автомобилей.

В конце января 2025 года АО «ЦК» приобрело 100% долей ООО «Фольксваген Финансовые Услуги Рус» (факторинг) и ООО «Фольксваген Груп Финанц» (лизинг).

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что корейские и японские автомобильные бренды могут вернуться в Россию с собственным производством.

Так, например, по его словам, Hyundai Solaris сможет составить конкуренцию всем китайским бюджетным седанам, если его стоимость снизится до 1,5 млн рублей. При этом европейские бренды вряд ли будут возвращаться на российский рынок.

Ранее россиянам назвали самые надежные американские автомобили за 500 тысяч рублей.

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