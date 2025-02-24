Стало известно, какие автобренды могут вернуться в Россию

Корейские и японские автомобильные бренды могут вернуться в Россию с собственным производством. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Так, например, по его словам, Hyundai Solaris сможет составить конкуренцию всем китайским бюджетным седанам, если его стоимость снизится до 1,5 млн рублей. При этом европейские бренды вряд ли будут возвращаться на российский рынок, считает автоэксперт Андрей Ломанов.

«У них куда сложнее ситуация с санкциями, но даже если их отменят, большинству из них будет проще привозить к нам машины со своих же китайских заводов. В премиальном сегменте (Mercedes, BMW, Audi и т. д.) своих покупателей они найдут. В массовом — вряд ли. Китайцы при прочих равных получатся дешевле, а магия имени на россиян уже не так действует», — отметил он.

Опрос Авто Mail до этого показал, что самым ожидаемым в России ушедшим зарубежным автомобильным брендом наши соотечественники назвали Toyota. На втором месте среди самых ожидаемых в нашей стране автомобильных брендов оказалась Kia с 13,5% проголосовавших за нее автолюбителей. С небольшим отставанием и 12,5% следует Volkswagen.

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