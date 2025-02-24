Россиянам назвали самые надежные американские автомобили за 500 тысяч рублей

Автоэксперт Ковалев назвал пять надежных американских авто за 500 тысяч рублей

В 2025 году на российском рынке среди американских автомобилей стоимостью до 500 тыс. рублей можно найти несколько достойных вариантов. Об этом «Российской газете» рассказал Александр Ковалев из компании Expocar.

«Ford Focus. Рекомендую выбирать модели с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Основные агрегаты, при должном уходе, не должны доставлять проблем, а стоимость обслуживания находится на уровне конкурентов. Дизайн автомобиля и сегодня не потерял актуальности», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, также стоит обратить внимание на модели Ford Fusion и Chevrolet Cruze. Chevrolet — красивый и узнаваемый автомобиль, основная проблема которого — контур охлаждения, требующий постоянного внимания. В качестве альтернативы можно рассмотреть модель поменьше — Chevrolet Aveo.

Ковалев также рекомендует автомобиль Ford Mondeo. По словам эксперта, при выборе машины нужно проверить двигатель и коробки, особенно если водитель делает выбор в пользу дизеля и японского автомата Aisin: ремонт этих компонентов будет дорогостоящим.

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