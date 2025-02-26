В КНР раскритиковали Канаду за антикитайские санкции

Власти Китая примут меры для решительной защиты своих законных прав и интересов на фоне введения Канадой антикитайских санкций. Об этом сообщает пресс-служба министерства коммерции КНР.

Китайские чиновники подчеркнули, что введение санкций со стороны Канады из-за Украины подрывает глобальные цепочки поставок.

«Китай выражает категорическое недовольство и решительный протест. Односторонние действия канадской стороны по введению санкций в отношении китайских предприятий подрывают международный торгово-экономический порядок и соответствующие правила», — сообщили в министерстве.

Пекин призвал канадскую сторону немедленно прекратить противоправные действия, в противном случае КНР примет необходимые ответные меры.

До этого Канада ввела санкции в отношении 33 физических и 44 юридических лиц из России. В частности, в санкционный список попали российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), журналист и телеведущий Владимир Познер, а также фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и 109 судов, приписываемых так называемому «теневому флоту» России.

Ранее премьер Канады анонсировал передачу Украине крупного пакета военной помощи.