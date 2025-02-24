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Премьер Канады анонсировал передачу Украине крупного пакета военной помощи

Трюдо: Канада передаст Украине 25 БМП, миллионы боеприпасов и €5 млрд

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Киеве анонсировал передачу Украине крупного пакета военной помощи, в который войдут 25 боевых машин пехоты (БМП) и «миллионы единиц боеприпасов». Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Кроме того, Оттава передаст Киеву €5 млрд — части кредита, который будет погашаться за счет доходов с замороженных активов российского Центробанка.

О выделении нового пакета помощи Украине также объявил председатель правительства Испании Педро Санчес.

24 февраля в Киеве проходит саммит, посвященный третьей годовщине начала российско-украинского конфликта. Украинская сторона сообщала, что 37 лидеров государств примут участие в саммите, из них 13 будут присутствовать лично.

В этот день главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву новый транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Швеция отправит Украине системы ПВО Tridon Mk2 и ЗРК RBS 70.

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