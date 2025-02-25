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С российского рынка ушел один из крупнейших операторов платных дорог Европы

РБК: группа «Нацпроектстрой» выкупила долю французского холдинга Vinci
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Один из крупнейших инфраструктурных холдингов Европы Vinci S.A. продал свою долю в Северо-Западной концессионной компании (СЗКК), строившей первый участок платной автотрассы МоскваСанкт-Петербург М-11 «Нева». Об этом сообщил РБК.

Источник РБК, знакомый с переговорами о сделке, заявил, что долю французской компании выкупила группа «Нацпроектстрой».

СЗКК была создана в 2007 году как совместное предприятие «Мостотреста» и Vinci SA.

По данным ЕГРЮЛ, отмечает издание, 100% долей компании «Объединенные системы сбора платы» (ОССП) перешли от нидерландской компании Highway Operations BV гендиректору группы компаний «Нацпроектстрой» Алексею Крапивину 28 декабря прошлого года. С 20 января ОССП полностью стала принадлежать «Нацпроектстрою».

22 февраля министр экономики и развития Максим Решетников сообщил, что требования для иностранных компаний, решивших вернуться на российский рынок, по локализации и инвестициям будут совсем иные.

Ранее эксперт дал прогноз, какие иностранные компании первыми вернутся в Россию.

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