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Глава «АвтоВАЗа» заявил о падении продаж автомобилей

Глава «АвтоВАЗа» Соколов заявил о падении продаж новых автомобилей в России
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Автомобильный рынок в России переживает серьезное падение объема продаж, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, пишет агентство «Интерфакс».

Как отметил Соколов, на складах дилеров накопилось уже свыше 500 тысяч автомобилей, а запасы «АвтоВАЗа» приблизились к сотне тысяч, при этом норма составляет 60 тысяч. По его словам, в этом году машины продаются хуже по сравнению с показателями прошлого года.

Глава компании призвал участников рынка принять меры для предотвращения еще большего сокращения продаж.

На этой неделе издание «Обозрение» написало, что «АвтоВАЗ» забраковал 21 тысячу электроусилителей руля калужской фирмы «Автоэлектроника».

Накануне Telegram-канал «Автосалон Купи-Ладу Тольятти» сообщил , что в здании «АвтоВАЗа» в Тольятти выставили новый автомобиль Lada Iskra SW Cross. Массовое производство автомобиля Lada Iskra SW Cross на «АвтоВАЗе» начнется в первом квартале 2025 года, сообщал канал.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» запатентовал два новых названия для Lada.

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