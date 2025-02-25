«АвтоВАЗ» впервые показал версию Lada Iskra SW Cross

В здании «АвтоВАЗа» в Тольятти выставили новый автомобиль Lada Iskra SW Cross, сообщает Telegram-канал «Автосалон Купи-Ладу Тольятти».

«Яркая Lada Iskra SW Cross притаилась в холле высотки «АвтоВАЗа», — сообщает канал.

Массовое производство автомобиля Lada Iskra SW Cross на «АвтоВАЗе» начнется в первом квартале 2025 года. Автомобиль получит двигатель объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. В комплектацию войдут три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Новая модель «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет предлагаться в России по цене от 1,2 млн рублей. В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровне выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta.

Ранее бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерсон рассказал, что думает о Lada Iskra.