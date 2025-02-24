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«АвтоВАЗ» забраковал 21 тысячу усилителей руля для автомобилей Lada

На «АвтоВАЗе» забраковали 21 тысячу усилителей руля из-за шума и скрипов
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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» забраковал 21 тысячу электроусилителей руля калужской фирмы «Автоэлектроника», сообщает сетевое издание «Обозрение».

«Год назад «Автоэлектроника» внесла изменения в конструкцию ЭУРа. Начало увеличиваться количество жалоб – шумы, скрипы, рост рекламаций. Ставить ЭУР, чтобы потом менять его по гарантии, смысла нет, в итоге проведена ревизия, большая партия отправлена в блок», — рассказал изданию источник, близкий к теме.

Отмечается, что на самом «АвтоВАЗе» комментировать сотрудничество с АО «Автоэлектроника» отказались.

До этого стало известно, что Национальный автомобильный союз требует от «АвтоВАЗа» отказаться от опасных подушек Takata.

«Национальный автомобильный союз обратил внимание на то, что 35 автомобильных марок по всему миру отозвали 67 млн потенциально опасных подушек безопасности производства компании Takata», — говорится в сообщении.

По информации НАС, у подушек Takata ненадежный газогенератор, корпус которого подвергается коррозии и становится хрупким. Так, при срабатывании подушек его пиропатрон взрывается и металлические части разлетаются по салону. За несколько лет 36 человек по всему миру получили от подушек Takata травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее продажу китайского грузовика запретили в России после заявления Минпрома.

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