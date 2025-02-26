Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские банки начали вводить комиссию за покупку долларов

РИА Новости: некоторые банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов
close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в одном из российских банков за обмен рублей на $100 нового образца взяли комиссию в размере 200 рублей. За доллары, выпущенные до 2013 года, комиссию в кредитной организации не взимали.

О наличии комиссии на доллары нового образца рассказали в колл-центре еще одного крупного российского банка.

В ряде других кредитных организаций заявили, что они не взимают комиссию за обмен рублей на доллары нового образца, но подчеркнули, что такие купюры очень редко бывают в наличии.

До этого старший преподаватель кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия», доктор экономических наук Кирилл Щербаков рассказал, что банки стали неохотно принимать от россиян доллары старого образца (выпущенные до 1996 года) из-за санкций и дефицита валюты.

По его словам, в некоторых странах старые серии долларов принимают с осторожностью или вообще отказываются их брать. Щербаков уточнил, что это особенно актуально для Юго-Восточной Азии, Индии, Индонезии, ряда африканских государств и некоторых стран Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что доля россиян, желающих иметь пассивный доход, выросла до рекордного значения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами