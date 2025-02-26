Российские банки начали вводить комиссию за покупку долларов

Некоторые российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в одном из российских банков за обмен рублей на $100 нового образца взяли комиссию в размере 200 рублей. За доллары, выпущенные до 2013 года, комиссию в кредитной организации не взимали.

О наличии комиссии на доллары нового образца рассказали в колл-центре еще одного крупного российского банка.

В ряде других кредитных организаций заявили, что они не взимают комиссию за обмен рублей на доллары нового образца, но подчеркнули, что такие купюры очень редко бывают в наличии.

До этого старший преподаватель кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия», доктор экономических наук Кирилл Щербаков рассказал, что банки стали неохотно принимать от россиян доллары старого образца (выпущенные до 1996 года) из-за санкций и дефицита валюты.

По его словам, в некоторых странах старые серии долларов принимают с осторожностью или вообще отказываются их брать. Щербаков уточнил, что это особенно актуально для Юго-Восточной Азии, Индии, Индонезии, ряда африканских государств и некоторых стран Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что доля россиян, желающих иметь пассивный доход, выросла до рекордного значения.