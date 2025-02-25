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Доля россиян, желающих иметь пассивный доход, выросла до рекордного значения

Рекордные 84% опрошенных россиян хотят пассивный доход в 2025 году
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Подавляющее большинство россиян — 84% — в 2025 году заявили о желании иметь пассивный доход, что стало рекордом за три года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного инвестиционной компанией Anderida Financial Group, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

В 2024 году показатель был на уровне 78%, в 2023 года — 76%. 

При этом о наличии пассивного дохода признались лишь 26% опрошенных против 19% годом ранее. 

В среднем размер пассивного дохода россиян колеблется от 10% до 25% ежемесячного дохода. У 60% размер пассивного дохода составляет 15-20% ежемесячного дохода, у 25% — 10-15%, у 10% — 20-50% и у оставшейся доли он превышает 50%. 

В среднем размер пассивного дохода составляет порядка 10-15 тыс. рублей в месяц. Этот показатель в 10 раз ниже желаемого размера пассивного дохода. Около 44% россиян хотели бы иметь пассивный доход в размере 100 тыс. рублей, 11% — до 50 тыс. рублей, 25% — 100-200 тыс. рублей, а 20% — свыше 200 тыс. рублей. 

70% опрошенных получают доход от вкладов, 10% — от сдачи в аренду недвижимости, 8% — от ценных бумаг. 12% назвали другие инструменты. При этом лишь 22% россиян, имеющих пассивный доход, комбинируют два и более инструментов. 

«Сейчас доля тех, кто получает пассивный доход из двух источников, выросла на 15% за год, что свидетельствует о росте финансовой грамотности. Говоря о целях, 45% копят, потому что не уверены в завтрашнем дне, 8% формируют пассивный доход для оплаты образования детям, еще 20% — на обеспечение привычного уровня жизни в будущем. 17% копят «на мечту», 10% признались, что для них это образ жизни», — отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

В опросе приняли участие 2135 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее россиян предупредили о дальнейшем снижении ставок по вкладам.

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