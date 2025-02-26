Россиянам объяснили отказ банков принимать доллары старого образца

Банки стали неохотно принимать от россиян доллары старого образца (выпущенные до 1996 года) из-за санкций и дефицита валюты, заявил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия», доктор экономических наук Кирилл Щербаков.

«Основная причина — санкции и связанные с ними ограничения для российских банков. Ранее финансовые учреждения могли свободно отправлять старые купюры на инкассацию в зарубежные банки, обменивать их на новые и беспрепятственно работать с наличной валютой. Однако сейчас эта возможность ограничена, что делает работу со старыми банкнотами менее выгодной и более сложной. Кроме того, из-за санкций российские банки испытывают дефицит наличных долларов.

Это заставляет их более внимательно относиться к валюте, которую они принимают, отдавая предпочтение новым купюрам»,

— пояснил Щербаков.

По его словам, в некоторых странах старые серии долларов принимают с осторожностью или вообще отказываются их брать. Щербаков уточнил, что это особенно актуально для Юго-Восточной Азии, Индии, Индонезии, ряда африканских государств и некоторых стран Латинской Америки. Там отдают предпочтение новым банкнотам, поскольку старые считаются более подверженными подделкам. Щербаков посоветовал перед поездкой заранее обменять старые доллары на новые или взять с собой евро — в большинстве стран они принимаются без ограничений.

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Ранее сообщалось, что доля россиян, желающих иметь пассивный доход, выросла до рекордного значения.