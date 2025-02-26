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Россиянам объяснили отказ банков принимать доллары старого образца

Экономист Щербаков: банки не берут старые доллары из-за санкций и дефицита валюты
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Shutterstock

Банки стали неохотно принимать от россиян доллары старого образца (выпущенные до 1996 года) из-за санкций и дефицита валюты, заявил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия», доктор экономических наук Кирилл Щербаков.

«Основная причина — санкции и связанные с ними ограничения для российских банков. Ранее финансовые учреждения могли свободно отправлять старые купюры на  инкассацию в  зарубежные банки, обменивать их на  новые и беспрепятственно работать с  наличной валютой. Однако сейчас эта возможность ограничена, что делает работу со старыми банкнотами менее выгодной и более сложной. Кроме того, из-за санкций российские банки испытывают дефицит наличных долларов.
Это заставляет их более внимательно относиться к  валюте, которую они принимают, отдавая предпочтение новым купюрам»,
— пояснил Щербаков.

По его словам, в некоторых странах старые серии долларов принимают с осторожностью или вообще отказываются их брать. Щербаков уточнил, что это особенно актуально для Юго-Восточной Азии, Индии, Индонезии, ряда африканских государств и некоторых стран Латинской Америки. Там отдают предпочтение новым банкнотам, поскольку старые считаются более подверженными подделкам. Щербаков посоветовал перед поездкой заранее обменять старые доллары на новые или взять с собой евро — в большинстве стран они принимаются без ограничений.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что доля россиян, желающих иметь пассивный доход, выросла до рекордного значения.

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