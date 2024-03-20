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Эксперты оценили план по созданию в России министерства демографии

Демограф Крупнов: ведомство с 5 тысячами бюрократов рождаемость в РФ не повысит

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Создание в России министерства демографии не поможет улучшить ситуацию в этом направлении, так как это «политические игры», а не решение конкретных вопросов, убежден демограф Юрий Крупнов. В беседе с НСН он раскритиковал предложение депутатов Госдумы, призвав не формировать в центре Москвы новое ведомство с тысячами бюрократов.

Создать министерство демографии президенту Владимиру Путину ранее предложил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Похожую инициативу озвучил глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев – по его мнению, нужно создать министерство или должность курирующего демографию вице-премьера. Однако такой человек уже есть – за это отвечает вице-премьер Татьяна Голикова, напомнил Крупнов.

«Основной вопрос не в том, чтобы создать ведомство и назначить ответственного, а в том, подо что. <…> Ну создадим суперведомство, посадим 5 тыс. бюрократов в центре Москвы, и что?» – задался вопросом демограф.

Он напомнил, что по майским указам к 2024 году рождаемость в России должна была превышать смертность, однако в прошлом году естественная убыль населения составила почти полмиллиона. Такие результаты говорят о «провале» первого пункта майских указов, и эта проблема, которую следует решать в первую очередь, убежден Крупнов.

Вместо обсуждения идеи создания нового ведомства, эксперт призвал разработать демографический проект сроком на 20-30 лет. По его мнению, с помощью такого документа можно было бы добиться увеличения в России количества многодетных семей.

«А все эти бюрократические игры ни к чему не приведут. Сегодняшний нацпроект «Демография» не имеет отношения к рождаемости», – заключил эксперт.

Напомним, в Госдуме до этого заявили, что маткапитал не повышает рождаемость – вместо него депутаты призвали платить «достойное пособие», пока ребенку не исполнится 18 лет.

Демографы ранее предложили создать новых блогеров для повышения рождаемости в России.

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