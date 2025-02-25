Детский омбудсмен в Татарстане призвала не учитывать ипотеку при расчете детских пособий

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила внести изменения в порядок расчета детских пособий. Об этом сообщает Life.ru.

Омбудсмен обратилась с законодательной инициативой к председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной. Волынец предложила не учитывать средства, которые российские семьи направляют на ипотеку, в качестве дохода при расчете пособий.

По словам уполномоченного по правам ребенка, в настоящее время государство не оказывает достаточной поддержки семьям с приемлемым уровнем дохода. При этом реальный заработок россиян зачастую отличается от номинального из-за необходимости погашения ипотеки, подчеркнула омбудсмен.

Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России больше не будут учитывать суммы пособий на детей при назначении социального контракта для поддержки малоимущих семей. Премьер объяснил, что сумму пособий не будут включать при расчете среднедушевого дохода семьи для оформления поддержки.

Ранее в Госдуме напомнили о некоторых льготах для пенсионеров.