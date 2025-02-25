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Крупнейшая экономика Евросоюза сократилась

Destatis: Экономика Германии сократилась на 0,2% в 2024 году
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Global Look Press

Крупнейшая экономика ЕвросоюзаГермании — сократилась на 0,2% по итогам четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2024 года относительно квартала до этого, сообщила пресс-служба Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis).

В годовом выражении экономика ФРГ в октябре-декабре сократилась на те же 0,2%. Аналогичное снижение ВВП Германии было зафиксировано и по итогам всего 2024 года.

Накануне пресс-служба Евростата сообщила, что наиболее высокую годовую инфляцию в еврозоне по итогам января зафиксировали в Венгрии, где она достигла 5,7%.

Следующей в антирейтинге идет Румыния с 5,7%-ной инфляцией, затем Хорватия — 5%. Меньше, чем в других странах еврозоны, инфляция установилась в январе в Дании (1,4%), а также в Ирландии, Италии и Финляндии (1,7% во всех трех).

На этой неделе министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Минэкономразвития не исключает, что уровень инфляции в 2025 году будет находиться в диапазоне 7-8%. Глава Минэкономразвития рассказал, что ведомство начнет готовить прогноз по инфляции в марте.

Ранее экономист заявил о феномене инфляции в России.

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