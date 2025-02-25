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В НАО ограничат продажу алкоголя

В Ненецком автономном округе ограничат продажу алкоголя с 1 марта
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Depositphotos

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный сообщил в своем Telegram-канале, что власти региона ограничат продажу алкоголя с 1 марта.

Глава региона уточнил, что запрет будет действовать в «наливайках». Кроме того, в местах общественного питания, расположенных в жилых домах, продажу алкоголя можно будет осуществлять только с 17:00 до 18:00, а в заведениях общественного питания вблизи домов — с 9:00 до 23:00.

По словам Бездудного, в окружное собрание депутатов также был отправлен второй пакет ограничительных мер. В соответствии с этим документом, продажа крепкого алкоголя будет запрещена в будние дни с 12:00 до 18:00.

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