В России хотят запретить производство и продажу метанола в чистом виде

Производство и продажу метанола в чистом виде, то есть без изменения цвета, запаха или вкуса, планируют запретить. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что правительство одобрило данный проект поправок, предложенный министерством промышленности и торговли России.

Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев рассказал, что законопроект был разработан для защиты здоровья, прав и законных интересов граждан, а также для обеспечения безопасности производства и оборота метанола.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день отсутствует единое комплексное регулирование оборота технического спирта.

До этого сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу по результатам проверки продаваемых в городе стеклоомывающих жидкостей выявило многократные превышения норм содержания метанола. В Роспотребнадзоре добавили, что по указанным в документах адресам деятельность компаний-производителей не осуществлялась.

Продавцам были выписаны предписания об изъятии и уничтожении продукции, добавили в ведомстве.

Ранее петербурженка выпила алкоголь и ослепла.