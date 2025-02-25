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В России хотят запретить производство и продажу метанола в чистом виде

«Известия»: оборот чистого метанола планируют запретить
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Производство и продажу метанола в чистом виде, то есть без изменения цвета, запаха или вкуса, планируют запретить.  Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что правительство одобрило данный проект поправок, предложенный министерством промышленности и торговли России.

Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев рассказал, что законопроект был разработан для защиты здоровья, прав и законных интересов граждан, а также для обеспечения безопасности производства и оборота метанола.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день отсутствует единое комплексное регулирование оборота технического спирта.

До этого сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу по результатам проверки продаваемых в городе стеклоомывающих жидкостей выявило многократные превышения норм содержания метанола. В Роспотребнадзоре добавили, что по указанным в документах адресам деятельность компаний-производителей не осуществлялась.

Продавцам были выписаны предписания об изъятии и уничтожении продукции, добавили в ведомстве.

Ранее петербурженка выпила алкоголь и ослепла.

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