Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербурженка выпила алкоголь и ослепла

Mash: в Петербурге женщина ослепла, выпив алкогольный напиток

close
Depositphotos

Врачи Петербурга спасают женщину, которая ослепла из-за алкоголя. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в доме на Заводской улице. По данным источника, продавщица алкомаркета отмечала 35-й день рождения, на котором она выпивала спиртной напиток.

Спустя некоторое время россиянка почувствовала серьезное недомогание. Приехавшие на место медики госпитализировали женщину, специалисты диагностировали острое пероральное отравление метанолом.

«При поступлении в больницу пострадавшая успела сообщить, что потеряла зрение», – сообщается в публикации.

Россиянка также рассказала, что вкус алкоголя показался ей странным.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Организована проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Воронеже четырехлетний мальчик попал в больницу с алкогольной интоксикацией. Позже выяснилось, что мать ребенка отвлеклась на другого младшего члена семьи, а братья тем временем решили напоить мальчика пивом.

Ранее трехлетний ребенок выпил стакан водки и впал в кому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами