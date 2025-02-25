Один из крупнейших иностранных операторов платных дорог ушел из России

Французский инфраструктурный холдинг Vinci S.A. избавился от российских активов, связанных со строительством и обслуживанием платных автотрасс, написало интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение источника, близкого к одной из сторон сделки.

Как уточняется, это крупнейший французский оператор платных дорог избавился от доли в ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК). Активы купила российская компания «Нацпроектстрой».

28 декабря прошлого года Vinci S.A. продала «Нацпроектстрю»100% своей доли в компании «Объединенные системы сбора платы» (ОССП).

На прошлой неделе Mash со ссылкой на собственные источники информации написал, что иностранные автомобильные бренды, которые ушли с российского рынка, не смогут вернуться обратно на прежних условиях. Все производства обзавелись российскими собственниками без возможности обратного выкупа.

22 февраля министр экономики и развития Максим Решетников сообщил, что требования для иностранных компаний, решивших вернуться на российский рынок, по локализации и инвестициям будут совсем иные.

Ранее эксперт дал прогноз, какие иностранные компании первыми вернутся в Россию.