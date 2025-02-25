Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Один из крупнейших иностранных операторов платных дорог ушел из России

РБК: французский инфраструктурный холдинг Vinci S.A. покинул Россию
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Французский инфраструктурный холдинг Vinci S.A. избавился от российских активов, связанных со строительством и обслуживанием платных автотрасс, написало интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение источника, близкого к одной из сторон сделки.

Как уточняется, это крупнейший французский оператор платных дорог избавился от доли в ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК). Активы купила российская компания «Нацпроектстрой».

28 декабря прошлого года Vinci S.A. продала «Нацпроектстрю»100% своей доли в компании «Объединенные системы сбора платы» (ОССП).

На прошлой неделе Mash со ссылкой на собственные источники информации написал, что иностранные автомобильные бренды, которые ушли с российского рынка, не смогут вернуться обратно на прежних условиях. Все производства обзавелись российскими собственниками без возможности обратного выкупа.

22 февраля министр экономики и развития Максим Решетников сообщил, что требования для иностранных компаний, решивших вернуться на российский рынок, по локализации и инвестициям будут совсем иные.

Ранее эксперт дал прогноз, какие иностранные компании первыми вернутся в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами