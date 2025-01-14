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Собственников жилья ждут новые штрафы в 2025 году

РБК перечислил новые нарушения, за которые могут оштрафовать собственников жилья
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

С 1 января 2025 года в силу вступили новые положения для собственников жилья, за нарушения которых теперь придется заплатить штраф, пишет интернет-издание РБК.

При нарушении пожарной безопасности собственника могут оштрафовать на 15 тысяч рублей. Раньше штраф не превышал 10 тысяч рублей. Нарушение эксплуатации газового оборудования грозит штрафом также в размере до 15 тысяч рублей.

800 тысяч штрафа придется заплатить за самовольную замену радиаторов отопления в квартире. Во избежание уплаты штрафа процедуру необходимо согласовывать с местными органами самоуправления, так как любые изменения в инженерных системах могут сказаться на работе отопления всего дома.

Как отметил президент правозащитного фонда «Отечество», юрист Артем Ананьев, если замена батареи приведет к протечке коммуникаций и пострадает жилье соседей, помимо штрафа собственник должен будет самостоятельно организовать ремонтные работы, чтобы восстановить отопительную систему, а также оплатить эти услуги.

Ранее риелтор рассказала, что скрывают собственники, сдавая квартиру в аренду.

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