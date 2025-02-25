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В Госдуме разъяснили права россиян при обмене долларов старого образца

Депутат Чаплин: долларовые купюры не имеют срока годности, их должны менять
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Долларовые купюры не имеют «срока годности», поэтому банки не вправе отказывать в приеме «старых» долларов. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Важно понимать, что как такового понятия «срок годности» для долларовых купюр не существует», — сказал он, отметив, что все банкноты Федеральной резервной системы США, выпущенные после 1914 года, являются законным средством платежа и должны приниматься к оплате.

Депутат подчеркнул, что российские банки не имеют законных оснований отказывать в приеме долларов старого образца, если они не имеют повреждений и не вызывают сомнений в подлинности. В случае отказа в обмене россияне могут потребовать письменное обоснование.

Чаплин также добавил, что при возникновении спорных ситуаций граждане могут обратиться в Роспотребнадзор или в суд для защиты своих прав.

До этого сообщалось, что доллары нового образца не всегда доступны в российских банках. Для получения актуальной информации в кредитных организациях рекомендовали обращаться в отделения лично.

Ранее россиянам рассказали о способах отличить старые доллары от новых.

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