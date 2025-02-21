Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о способах отличить старые доллары от новых

Аналитик Самиев: старые и новые доллары отличаются по защитной полосе
close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Старые доллары по внешнем виду заметно отличаются от новых, рассказал в беседе с интернет-изданием «Лента.ру» генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

По его словам, на новых образцах американской валюты размещена синяя защитная полоска. Также на новых долларах немного иначе расположены иллюстрации, внешний вид в целом у них другой.

Он добавил, что, несмотря на отказ отдельных организаций принимать и обменивать старые доллары, официально их все еще можно использовать, никаких ограничений на это нет.

На этой неделе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что владельцы старых долларовых купюр сталкиваются с рисками по всему миру, потому что там могут отказать принимать банкноты старого образца.

По его словам, особенно риски касаются купюр, выпущенных до 2013 года. Однако он признал, что ответственность ложится только на владельцев валюты. При этом парламентарий добавил, что Россия устанавливает только обменные курсы, но не может регулировать правила обращения валюты в финансовых организациях.

Ранее в Госдуме оценили, как долго курс доллара будет падать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами