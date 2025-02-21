Россиянам рассказали о способах отличить старые доллары от новых

Старые доллары по внешнем виду заметно отличаются от новых, рассказал в беседе с интернет-изданием «Лента.ру» генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

По его словам, на новых образцах американской валюты размещена синяя защитная полоска. Также на новых долларах немного иначе расположены иллюстрации, внешний вид в целом у них другой.

Он добавил, что, несмотря на отказ отдельных организаций принимать и обменивать старые доллары, официально их все еще можно использовать, никаких ограничений на это нет.

На этой неделе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что владельцы старых долларовых купюр сталкиваются с рисками по всему миру, потому что там могут отказать принимать банкноты старого образца.

По его словам, особенно риски касаются купюр, выпущенных до 2013 года. Однако он признал, что ответственность ложится только на владельцев валюты. При этом парламентарий добавил, что Россия устанавливает только обменные курсы, но не может регулировать правила обращения валюты в финансовых организациях.

Ранее в Госдуме оценили, как долго курс доллара будет падать.