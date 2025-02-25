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Россиян предупредили о проблемах с покупкой новых долларов

Банки предупредили, что доллары нового образца не всегда бывают в наличии
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Доллары нового образца не всегда доступны в российских банках, и для получения актуальной информации необходимо обращаться в отделения лично. К такому выводу пришло РИА Новости, проведя опрос среди кредитных организаций перед началом туристического сезона.

«У нас очень сложно новые купюры найти в офисах. Это только в кассах можно уточнять, потому что мы сколько обзваниваем, у всех уточняем, есть ли у них новые наличные, говорят что нет», — рассказали в колл-центре Сбербанка.

Сотрудники Газпромбанка, Россельхозбанка и МКБ также отметили, что не могут предоставить точную информацию о наличии долларов нового образца в своих офисах, и рекомендовали клиентам обращаться непосредственно в отделения для получения более детальных сведений.

«Их просто может даже и в наличии не быть именно новых долларов. Здесь еще ситуация в том, что новые доллары не везде можно найти, в отделениях в кассах нужно уточнять информацию», — добавил представитель службы поддержки ВТБ.

21 февраля генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев сообщил, что старые доллары по внешнему виду заметно отличаются от новых. По его словам, на новых образцах американской валюты размещена синяя защитная полоска. Также на новых долларах немного иначе расположены иллюстрации, внешний вид в целом у них другой.

Ранее экономист объяснил, почему покупка долларов сейчас не имеет смысла.

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