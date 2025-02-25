USAID: США с 2014 года вложили $500 млн в прозападную идентичность Украины

США вложили более $500 млн в создание национальной идентичности Украины, ориентированной на евроатлантический курс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публичные отчеты программы Агентства США по международному развитию (USAID).

В публикации отмечается, что с 2014 года США потратили порядка $510 млн на создание идентичности Украины. Агентство подчеркивает, что целью данной программы являлось «укрепление национального единства и поддержка реформ, направленных на евроатлантический курс Киева».

В начале февраля администрация президента США опубликовала список «нелепых трат» Агентства по международному развитию США. Из документа следует, что USAID выделило $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии», $47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии и $2 млн на «ЛГБТ-активизм» («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Гватемале.

12 февраля руководитель департамента по повышению эффективности американского правительства (DOGE), миллиардер Илон Маск заявил, что деятельность USAID в основном была нацелена на оказание влияния на выборы в других странах. Предприниматель подчеркнул, что методы при этом носили «сомнительный характер».

Ранее стало известно, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру.