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В Госдуме анонсировали рассмотрение законопроекта об индексации пенсии военных судей

Госдума на этой неделе рассмотрит проект об индексации пенсии военных судей
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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Депутаты Государственной думы рассмотрят на этой неделе законопроект, которым предлагается установить особенности индексации пенсий военных судей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, передает РИА Новости.

«Предусматривается, что индексация денежного довольствия, из которого исчисляются пенсии пенсионеров из числа судей военных судов и членов их семей, осуществляется по решению правительства РФ за счет средств, предусмотренных на эти цели федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период», — сказал первый зампред.

Жуков добавил, что также в рамках инициативы будет установлена дополнительная надбавка в размере 1,2 тыс. рублей на уход за отдельными категориями военных пенсионеров. По его словам, норма распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

20 февраля Госдума на пленарном заседании отклонила проект закона о переносе даты индексации страховых пенсий. Авторы инициативы предлагали производить индексацию выплат не с 1 февраля, а с 1 января, а после проводить их доиндексацию.

Ранее в Госдуме напомнили о некоторых льготах для пенсионеров.

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