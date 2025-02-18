Индекс Мосбиржи показал заметное снижение на фоне переговоров в Эр-Рияде

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3280 пунктов на фоне переговоров России и США

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3280 пунктов на фоне переговоров России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Об этом сообщает телеканал »РБК» со ссылкой на данные биржи.

По предположению журналистов, биржа могла негативно отреагировать на слова помощника президента России Юрия Ушакова о том, что пока трудно судить о том, насколько позиции России и США сближаются, несмотря на переговоры в Эр-Рияде. Также Ушаков заявил, что встреча президентов России и Соединенных Штатов вряд ли состоится на следующей неделе.

Спустя некоторое время после окончания переговоров значительное снижение показали акции ПИКа (-4,7%), привилегированные акции «Мечела» (-4,23%), акции «Россетей» (-3,57%) и АФК «Система» (-3,55%), отмечается в публикации.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее американская делегация в Эр-Рияде удивилась потерям своих компаний от ухода из РФ.