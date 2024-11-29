В Евросоюзе заявили о скупке сельхозземель Украины компаниями из США и Саудовской Аравии

Компании из США и Саудовской Аравии массово скупают сельскохозяйственные земли Украины. Об этом сообщила член Европарламента (ЕП) от Польши Барбара Бонте в рамках своего обращения к Еврокомиссии (ЕК), пишет «Лента.ру».

По словам парламентария, компаниям Bunge Limited, ADM, Blackrock, Oaktree Capital Management и Cargill уже принадлежит большая часть сельскохозяйственных земель Украины.



«Соединенные Штаты стремятся окупить свою военную поддержку Украины и обеспечить геополитическое присутствие там по послевоенному сценарию посредством контроля над украинскими сельскохозяйственными землями и прибылью, которую они приносят», — сообщила Бонте.

В обращении к ЕК депутат задала вопрос, как Европа будет реагировать на вмешательство американского бизнеса в экономику Украины и намерена ли бороться с распродажей украинских земель корпорациям, обслуживающим интересы США, на фоне зависимости Евросоюза от поставок продовольствия из восточноевропейских стран.

До этого представитель французского профсоюза аграриев Jeunes Agriculteurs Пьеррик Орель заявил, что ничем не ограниченный импорт украинского зерна и мяса птицы в страны Евросоюза подрывает внутренний рынок ЕС и Франции. Орель посетовал на случившийся в Европе плохой урожай зерновых в этом году и заявил, что «импорт продукции с Украины подрывает наш рынок».

Ранее на Украине назвали сроки восстановления страны.