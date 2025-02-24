Британия ограничила деятельность трейдера EKC.AG

В рамках антироссийских санкций Великобритания ограничила деятельность сырьевого трейдера EKC.AG, который базируется в Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ.

Введенные рестрикции объясняются тем, что EKC.AG «участвует или участвовала в дестабилизации Украины», а также подрыве или угрозе ее территориальной целостности, суверенитета или независимости посредством финансирования и предоставления средств, а также экономических ресурсов, товаров или технологий, которые могли способствовать этому.

При этом в адресе организации указан город Вюрцбург в Германии.

24 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в новый санкционный список страны были включены ограничения против банков, «теневого флота» и китайских компаний.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что планы британских властей по введению новых санкций в отношении России являются неудачной «пиар-акцией» и вряд ли изменят позицию администрации Соединенных Штатов в отношении Украины. По его словам, Европа таким образом пытается оправдать свою «провальную политику» в отношении РФ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз запретит продавать игровые приставки в России.