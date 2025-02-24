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Британия внесла в санкционный список киргизский «Керемет Банк»

Великобритания ввела санкции против киргизского «Керемет Банка»
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания внесла в санкционный список киргизский «Керемет Банк». Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В пресс-релизе говорится, что Лондон объявил о крупнейшем с 2022 года пакете санкций против России. Этот пакет содержит 107 новых позиций.

«Сегодняшняя акция, самая масштабная за последние три года, подчеркивает приверженность Великобритании Украине <...> Прочный мир может быть достигнут только силой. Вот почему мы сосредоточены на том, чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию», — заявил министр иностранных дел королевства Дэвид Лэмми.

В январе американские власти ввели санкции против «Керемета». По данным минфина страны, банк поддерживал связь с российскими властями. В пресс-службе кредитной организации сообщали, что использование карт международной платежной системы Visa было ограничено в связи с санкциями.

Британский премьер-министр Кир Стармер сообщал, что в новый санкционный список попали банки, «теневой флот» РФ и китайские компании.

Ранее Евросоюз ввел санкции против создателя дронов «Ланцет».

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