Евросоюз (ЕС) ввел санкции в отношении совладельца и главного конструктора российской компании по производству беспилотников Zala Aero Group Александра Захарова. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС о введении 16-го пакета санкций против России, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза».

По версии ЕС, Захаров якобы «поддерживает действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», ведь Zala Aero Group — разработчик и производитель беспилотников, применяемых в зоне СВО.

До этого журнал The National Interest писал, что российские дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили более половины западной артиллерии, которая была у Вооруженных сил Украины.

Как отмечали авторы публикации, нет лучшего способа продать такую систему иностранным покупателям. От российских беспилотников пострадали легкие гаубицы M777, польские самоходные артиллерийские установки KRAB и батареи ЗРК, говорилось в материале.

При этом «Ланцеты» в зоне СВО уничтожают не только артиллерию, но и танки. В январе Минобороны РФ сообщало, что российские военные подбили с помощью барражирующего боеприпаса американский Abrams.

Ранее производитель «Ланцета» рассказал о «невидимой» новинке в линейке БПЛА.