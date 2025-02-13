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В России снизилась цена на один вид рыбы

«Нацрыбресурс»: оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь опустились на 20%
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Depositphotos

Оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь в России с начала года опустились на 20%, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные исследования ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» («Нацрыбресурс») Росрыболовства.

Как уточняется, с 1 января по 9 февраля этот вид сельди опустился в цене до 120 рублей за кг. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев отметил, что объемы вылова сельди увеличились на 14% в годовом выражении и превысили 450 тысяч тонн.

На прошлой неделе заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов сообщил, что морковь в России подешевела на 58% за год.

Во второй половине января в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда сообщили, что в первой декаде января 2025 года средняя цена аренды всех типов квартир в России составила 36 тыс. рублей (+17,5% за год, но -1,6% к декабрю).

Ранее стало известно, что в России рекордно подешевел новейший и самый мощный iPhone.

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