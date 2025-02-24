ЕС ввел санкции против криптобиржи Garantex

Европейский союз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против базирующейся в России криптовалютной биржи Garantex. Об этом этом говорится в документе ЕС.

В ЕС объяснили введение санкций тем, что клиенты российских банков СберБанк, Т-Банк, Альфа-банк могут получить доступ к глобальной финансовой системе через Garantex, поскольку рубли с банковских счетов обмениваются на криптовалюту, а затем криптовалюта обменивается на другие валюты.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. ЕС, в частности, вводит ограничения против владельцев судов так называемого «теневого флота» России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Российским компаниям и контролируемым ими организациям запретили покупать самолеты и авиационные технологии, в том числе игровые консоли, которые якобы используются для управления беспилотниками. Введен запрет на вещание в Европе восьми российских СМИ и т.д.

Ранее Михаил Галустян попал под санкции Евросоюза.