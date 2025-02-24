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Решетников заявил, что биржевой механизм валютного курса в России разрушен

Решетников: биржевой механизм валютного курса в России разрушен
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Биржевой механизм валютного курса в России фактически разрушен, из-за этого финансовый рынок в стране является гораздо более волатильным, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников, пишет агентство «Прайм».

По словам министра, в стране в настоящее время работают через небиржевую регистрацию контрактов.

США 12 июня 2024 года ввели санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ, входящего в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже.

В американском минфине тогда отметили, что меры властей России по привлечению капитала в отношении Московской биржи расширяют возможности граждан РФ и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля при помощи инвестирования в суверенный долг Российской Федерации, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

После введения рестрикций со стороны Вашингтона биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

Ранее министр объяснил появление в СМИ сообщений о возвращении западных брендов в РФ.

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